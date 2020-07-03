Şentop: "(Hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları) Türkiye'de bu konuda hukuki düzenlemelerde... Şentop: "(Hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları) Türkiye'de bu konuda hukuki düzenlemelerde yetersizlik olduğunu ifade etmek isterim. Ben de bu konuda mağduriyetler yaşamış birisiyim."

Şentop: "(Hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları) Türkiye'de bu konuda hukuki düzenlemelerde yetersizlik olduğunu ifade etmek isterim. Ben de bu konuda mağduriyetler yaşamış birisiyim." Kaynak: AA