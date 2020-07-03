Şentop: "(Hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları) Türkiye'de bu konuda hukuki düzenlemelerde...
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Şentop: "(Hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları) Türkiye'de bu konuda hukuki düzenlemelerde...

Şentop: "(Hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları) Türkiye'de bu konuda hukuki düzenlemelerde yetersizlik olduğunu ifade etmek isterim. Ben de bu konuda mağduriyetler yaşamış birisiyim."

Şentop:
03.07.2020 16:27 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:55

Şentop: "(Hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları) Türkiye'de bu konuda hukuki düzenlemelerde yetersizlik olduğunu ifade etmek isterim. Ben de bu konuda mağduriyetler yaşamış birisiyim."

Kaynak: AA

Manşet

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