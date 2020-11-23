Şentop, "Göçmen Çocukların Korunması ve Kayıp Çocukların Kurtarılması Konferansı'na" katılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şentop, "Göçmen Çocukların Korunması ve Kayıp Çocukların Kurtarılması Konferansı'na" katılacak

23.11.2020 17:13 | Son Güncelleme: 23.11.2020 17:16
Şentop,

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Göçmen Çocukların Korunması ve Kayıp Çocukların Kurtarılması Konferansı"na katılacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Göçmen Çocukların Korunması ve Kayıp Çocukların Kurtarılması Konferansı"na katılacak.

TBMM Başkanlığından paylaşılan bilgi notuna göre, Mustafa Şentop, TBMM ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Mülteci, Göçmen ve Yerlerinden Edilmiş İnsanlar Komisyonunca ortaklaşa yarın düzenlenecek "Göçmen Çocukların Korunması ve Kayıp Çocukların Kurtarılması" konulu konferansa çevrimiçi katılarak açılış konuşmasını yapacak.

Moderatörlüğünü AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar'ın üstleneceği programa, AKPM Başkanı ve Belçika Parlamentosu Senatörü Rik Daems ile Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı ve AKPM Göç, Mülteciler ve Yerinden Edilmiş Kişiler Komisyonu Eski Raportörü Sahiba Gafarova konuk konuşmacı olarak katılacak.

Konferansta, "Kayıp Göçmen Çocukların Korunmasında Parlamentoların Rolü", "Uluslararası Kuruluşların Faaliyetleri" ve "Tanıklar" olmak üzere 3 oturum gerçekleştirilecek.

Farkındalık yaratılması amaçlanıyor

Konferans, AKPM tarafından 2020 yılı ocak ayında kabul edilen ve İstanbul Milletvekili Yaşar'ın raportörlüğünü yaptığı "Avrupa'da Kayıp Mülteci ve Göçmen Çocuklar" başlıklı rapor kapsamında düzenleniyor.

Konferans ile bu rapor bağlamında bölgede ortaya çıkan kayıp mülteci ve göçmen çocuklar sorununa ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

Türkiye'nin 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığı, bu kişilerin hak ve hukukları korunarak temel hizmetlere erişimleri ücretsiz şekilde sağlandığı düşünüldüğünde, Avrupa'daki kayıp ve göçmen çocuklar sorununa dikkati çeken bu Konferans'ın, TBMM ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinin sorunun çözümüne önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

İlgili Haberler

Yılmaz'dan, Fransa'da Türk çocukların gözaltına alınmasına tepki
Yılmaz'dan, Fransa'da Türk çocukların gözaltına alınmasına tepki
AK Katırcıoğlu, terör örgütünün kaçırdığı çocuklara dikkat çekti
AK Katırcıoğlu, terör örgütünün kaçırdığı çocuklara dikkat çekti
CHP'li Karaca'dan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü açıklaması
CHP'li Karaca'dan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü açıklaması

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Yalova İl Kongresi'ne katıldı - HaberAK Parti'li Ünal'dan Akdeniz'de Türk gemisinin hukuk dışı aranmasına tepki Açıklaması - HaberŞentop, "Göçmen Çocukların Korunması ve Kayıp Çocukların Kurtarılması Konferansı'na" katılacak - HaberAbdulsamed Elçi'den çok konuşulacak vaat: Alacağımız Hazine yardımını partimize üye olanlara dağıtacağız - HaberHDP'li Pekgözegü'den "Koronavirüs verileri gerçekleri yansıtmıyor" iddiası - HaberTürk gemisine yapılan baskınla ilgili Cihat Yaycı'dan bomba yorum: AB Zirvesi öncesi karşı koz elde etmeye kalktılar ancak başaramadılar - HaberlerSon Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak - EkonomiSon dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından İrini Harekatı kapsamında ticari geminin denetime tabi tutulmasına tepki - HaberÜnlü anketçiden bomba iddia: Bahçeli, Berat Albayrak'ı çok seviyordu - HaberSon dakika haber! 6-8 Ekim olaylarında oğlunu kaybeden acılı babadan Arınç'a tepki - Haber"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı - HaberSon dakika haberleri... MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Karabük il kongresinde konuştu - HaberSon dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadele edilirken yeni haksızlıkların, yeni çifte standartların oluşmasına müsaade... - HaberSon dakika... AK Parti Gümüşhane 7.olağan il kongresi yapıldı - Haber
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berkun Oya İdil Fırat İrem Derici Fatih Artman
Spor Okan Buruk Cenk Tosun Mert Günok Abdullah Avcı Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kaza Türk Medya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şentop, "Göçmen Çocukların Korunması ve Kayıp Çocukların Kurtarılması Konferansı'na" katılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 17:29:47. #1.15#
title