Son dakika haber! ŞENTOP: GÖÇ MESELESİNİN KİMSEYİ MAĞDUR ETMEDEN ÇÖZÜLMESİ BÜYÜK ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı.

"KENDİ MENFAATLERİNE GÖRE DİZAYN ETMEYE ÇALIŞACAKLARDIR"

"Tarih boyunca bizler, Avrupa ülkeleri gibi birbirimizle çatışmadık, savaşmadık, birbirimizi öldürmedik, şehirlerimizi evlerimizi tahrip etmedik" diyen Şentop, "Geçmişimizde ve bugünümüzde birbirimizle çatışma, ayrışma, birbirimizden uzak durmak için anlamlı sebeplerimiz yok. Tam aksine bizi bir ve beraber olmaya davet eden Rabbimiz, Peygamberimiz, inancımız, tarihimiz var. Eğer bir araya gelirsek hem kendimiz hem de mazlum halkları insani şartlara kavuşturacak adil bir dünyanın kuruluşu için tesirli bir mücadele verebiliriz. Birbirimize güvenelim, birbirimize inanalım, başkalarına, başkalarının kararlarına bakmak yerine istişare edip ortak menfaatlerimizi gözeten kararları biz verelim. Eğer biz kendi sorunlarımızı çözmez isek, biz kendi kararlarımızı vermez isek o sorunları çözmek için başkaları gelip bizim coğrafyalarımızı ateş çemberi içine alıp, kendi menfaatlerine göre dizayn etmeye çalışacaklardır" diye konuştu.