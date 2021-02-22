Şentop: "Milletlerin tarihten silinişi, dil ve kültürlerinin silinip yok olması yüzündendir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şentop: "Milletlerin tarihten silinişi, dil ve kültürlerinin silinip yok olması yüzündendir"

22.02.2021 12:34 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:54

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Plaket takdimleri Kurdele kesimi Toplu fotoğraf çekimi Türk Dünyası Tonyukuk Parkı'nda yapılan Bilge Tonyukuk Yazıtına görüntü ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dünyası Tonyukuk Parkı'nın açılışında konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması

Plaket takdimleri

Kurdele kesimi

Toplu fotoğraf çekimi

Türk Dünyası Tonyukuk Parkı'nda yapılan Bilge Tonyukuk Yazıtına görüntü ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dünyası Tonyukuk Parkı'nın açılışında konuştu. (4)

Şentop: 'Milletlerin tarihten silinişi, dil ve kültürlerinin silinip yok olması yüzündendir'
Şentop: 'Milletlerin tarihten silinişi, dil ve kültürlerinin silinip yok olması yüzündendir'
Şentop: 'Milletlerin tarihten silinişi, dil ve kültürlerinin silinip yok olması yüzündendir'
Şentop: 'Milletlerin tarihten silinişi, dil ve kültürlerinin silinip yok olması yüzündendir'
Şentop: 'Milletlerin tarihten silinişi, dil ve kültürlerinin silinip yok olması yüzündendir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Özge Özder Demet Akalın Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Arda Turan Ersun Yanal Fatih Terim Hakan Kutlu
Tüm Haberler Pkk İran Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şentop: "Milletlerin tarihten silinişi, dil ve kültürlerinin silinip yok olması yüzündendir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 12:58:37. #1.14#
title