Şentop: "Milletlerin tarihten silinişi, dil ve kültürlerinin silinip yok olması yüzündendir"
22.02.2021 12:34 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:54
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Plaket takdimleri Kurdele kesimi Toplu fotoğraf çekimi Türk Dünyası Tonyukuk Parkı'nda yapılan Bilge Tonyukuk Yazıtına görüntü ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dünyası Tonyukuk Parkı'nın açılışında konuştu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
Plaket takdimleri
Kurdele kesimi
Toplu fotoğraf çekimi
Türk Dünyası Tonyukuk Parkı'nda yapılan Bilge Tonyukuk Yazıtına görüntü ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dünyası Tonyukuk Parkı'nın açılışında konuştu. (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey