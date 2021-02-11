Şentop, "Füreya Koral Sergisi"nin açılışında konuştu (2)
11.02.2021 12:18 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:36
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Sergi alanından görüntüler TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanat Koleksiyonu "Füreya Koral Sergisi"nin açılışında konuştu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
Sergi alanından görüntüler TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanat Koleksiyonu "Füreya Koral Sergisi"nin açılışında konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı