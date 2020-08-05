Şentop: Fransa, Libya'da meşru hükümete karşı ayaklanan darbecilerle beraber
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Şentop: Fransa, Libya'da meşru hükümete karşı ayaklanan darbecilerle beraber

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temel taşlarından biri olarak değerlendirilen Pozantı Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katıldığı törenle kutlandı.

Şentop: Fransa, Libya'da meşru hükümete karşı ayaklanan darbecilerle beraber
05.08.2020 13:19 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:23
TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temel taşlarından biri olarak değerlendirilen Pozantı Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katıldığı törenle kutlandı. Tören alanında konuşma yapan Şentop, "Fransa, bugün Libya'da meşru hükümete karşı ayaklanan darbeci hainlerle beraber. Tarafını ve tutumunu cesaretle kafasını kaldırarak savunamıyor bile" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM başkanı olarak katıldığı Pozantı Kongresi, 100 yıl sonra aynı gün ve aynı yerde düzenlenen törenle yeniden canlandırıldı. Kutlamalara Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Adana Valisi Süleyman Elban, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, kent protokolü ile çok sayıda kişi katıldı. Atatürk'ü 5 Ağustos 1920'de Pozantı'ya getiren buharlı kara tren, 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında tekrar ilçe garına getirildi. İzmir'den gelenler ve protokol tarafından karşılanan tren, yoğun ilgi gördü. Atatürk'ü canlandıran tiyatro oyuncusu, çiçeklerle karşılandı. Pozantı Belediye Başkanı Çay, "Etkinlikler kapsamında arızalı halde İzmir'de bekleyen buharlı treni özel izinle tamir ettirerek getirdik. Pozantı Kongresi'ni coşkuyla kutluyoruz" diye konuştu. 

ŞENTOP'TAN FRANSA'YA TEPKİTörende konuşan Meclis Başkanı Şentop, Fransa'ya tepki göstererek, "Sömürgeci, barbar, insana ve kendinden olmayan insana dair her şeye saygısızca, vahşice yaklaşan Fransızlar, tam 75 sene önce tam bugün Cezayir'de büyük bir katliam gerçekleştirdi. 2'nci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sı tarafından işgal edilen Fransa, sömürgesi altındaki Cezayirli gençlerden yardım ve destek istemişti. Hatta Cezayir'e bağımsızlığını vadederek. Ancak Fransa işgalden kurtulunca ilk işleri Cezayir'de büyük bir katliam gerçekleştirmek oldu. Nazi Almanya'sının işgaline direnemeyen, işgalden kendi milli direnişiyle değil ancak İngiltere ve ABD'nin yardımıyla kurtulan Fransa, ilk iş olarak Cezayir'e saldırmıştır. Herkes karakterinin gereğini yapar. 90'lı yıllarda Ruanda'da yaşanan katliamda da bu Fransa'yı görüyoruz. Birleşmiş Milletler raporunda açıkça suçlanmaktadır" dedi.'FRANSA, DARBECİ HAİNLERLE BERABER'Fransa'nın, Libya'da meşru hükümete karşı ayaklanan darbecilerle birlikte hareket ettiğini kaydeden Şentop, "Fransa, bugün Libya'da meşru hükümete karşı ayaklanan darbeci hainlerle beraber. Tarafını ve tutumunu cesaretle kafasını kaldırarak savunamıyor bile. Tersinden güya Türkiye'yi suçlayarak, kirli tutumunu örtbas etmeye çalışıyor. Suriye'de aynı şekilde, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ediyor. PKK'lı teröristleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırlıyor. Tabi Afrika'nın güzel insanlarının milli servetlerini, alın terlerini, gözyaşlarını çalmaya da devam ediyor, merkez bankası üzerinden. Dünyada insan haklarından, hukuktan, adaletten, haktan, haksızlıktan bahsedebilecek en son devlet Fransa'dır. Son iki yüz yılın tarihi, Fransa'nın yüzündeki karayı, alnındaki lekeyi silmesinin mümkün olmadığını gösteriyor. 21. yüzyıl Fransa için geçen iki yüzyıldaki katliamları, soykırımları, zulümleri, işgalleri, sömürüleri için özür dileme yüzyılı olabilir. Belki bir yüzyıl yeterli olur" diye konuştu. 'MAZLUMLARIN UMUDU OLDUK'Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında Türkiye'nin yardıma muhtaç ülkelere tıbbi destek sağladığını da sözlerine ekleyen Meclis Başkanı Şentop, bu mücadele döneminde Türkiye'nin birçok ülkeye yardımda bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Yüzyıl sonra dünya değişti. Türkiye büyüdü, gelişti, güçlendi; ilkeli, ahlaklı, adaletli, barışı ve dayanışmayı esas alan uluslararası siyasetiyle çok büyük mesafeler kazandı. Yeryüzünde mazlumların haklı ve gür sesi oldu. Cumhurbaşkanımız, bütün uluslararası platformlarda adil bir uluslararası düzeni ısrarla ve hakkıyla dile getiren sembol bir lider oldu. Özellikle salgın sürecinde, sadece kendi halkımıza değil Avrupa ülkeleri dahil dünyada 100'ün üzerinde ülkeye yardımda bulunduk; uluslararası dayanışmanın en güzel örneklerini verdik. Bazı Batı ülkeleri birbirinin tıbbi malzemelerine el koyup onları gasbederken bunu yaptık. Herkes karakterinin gereğini yapar. Yeni bir dünyanın eşiğindeyiz. Israrla kararlılıkla birlik ve beraberlikle uluslararası dayanışma ile hakkı, adaleti, hukuku, ahlakı, insanlığı savunacağız, yükselteceğiz."'LÜBNAN'A YARDIMA HAZIR OLDUĞUMUZU BELİRTTİK'Etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Şentop, Lübnan'daki patlamanın nedeninin henüz belli olmadığını söyledi. Şentop, "Tabi araştırmalar ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Öncelikle Lübnan haklına başsağlığı ve yaralılara 'geçmiş olsun' diliyorum. Cumhurbaşkanımız da görüştü, yardıma hazır olduğumuzu belirttik. Onlardan gelecek talep bekleniyor" dedi.'TÜRKİYE TALEP ÜZERİNE LİBYA'DA BULUNUYOR'Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Anwar Gargash'ın Türkiye'ye yönelik sözlerini de değerlendiren Şentop, şunları kaydetti:  "Birleşik Arap Emirlikleri diye bir devlet var. Bunun Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin, Arapların iç işlerine karışmaması yönünde açıklamalarda bulunmuş. Tabi 1. ve 2. Dünya Savaşı sonrası tabiri caizse paravan devletler kuruldu. Bazı emperyalist devletler, operasyon yapmaya çalışıyor. Türkiye, bu bölgede yüzyıllardır barışı ve kardeşliği yaşatmak için gayret göstermiştir. Yabancı güçlerin aleti, aparatı ve oyuncağı olanların, Orta Doğu'da İslam ülkelerinin meselelerine çözüm üretme konusunda bir faydası olmayacağını söylemek isterim. Libya'da uluslararası hukuka uygun olarak bulunan tek devlet Türkiye Cumhuriyeti'dir. Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı bir hükümet var. Türkiye Cumhuriyeti, bu uluslararası meşru hükümetle bir yardımlaşma anlaşması yapmıştır ve bu anlaşmaya göre uluslararası hukuka uygun olarak, Türkiye talep üzerine orada bulunuyor. Bunun dışında Libya'da gizliden operasyon yapan, yaptığı operasyonları utandığı için açıklayamayan Fransa gibi hükümetler var. Bunlar uluslararası hukuka aykırı olarak orada bulunuyorlar. Onların yanında almış oldukları taraf, isyan etmiş bir terör grubudur."'PKK/YPG İLE YAPILAN PETROL ANLAŞMASI HUKUKA AYKIRI'

Meclis Başkanı Şentop, terör örgütü PKK/YPG'nin ABD firması ile petrol anlaşması yapmasına ilişkin ise "Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı bir petrol şirketi Suriye'de terör örgütleriyle birlikle petrol anlaşması yaptı. Biz kabul etmesek de Suriye'de hükümet var, bir devlet var. Suriye'nin tüm kaynak ve zenginlikleri Suriye halkına aittir. Yapılan bu anlaşma uluslararası hukuka aykırıdır" dedi. 


- Adana

Kaynak: DHA

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