Şentop: "Esas olan vatandaşımızın memnuniyetini tesis etmektir"
Törenin yapıldığı salon TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüden inmesi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yasama Kalitesinin Artırılmasında Dilekçe Hakkının Rolü" konulu çalıştayın açılış töreninde konuştu.
12.02.2020 15:09 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:15
Törenin yapıldığı salon
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüden inmesi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yasama Kalitesinin Artırılmasında Dilekçe Hakkının Rolü" konulu çalıştayın açılış töreninde konuştu. (4)
Kaynak: AA