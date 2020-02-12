Şentop: "Esas olan vatandaşımızın memnuniyetini tesis etmektir"
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Şentop: "Esas olan vatandaşımızın memnuniyetini tesis etmektir"

Törenin yapıldığı salon TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüden inmesi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yasama Kalitesinin Artırılmasında Dilekçe Hakkının Rolü" konulu çalıştayın açılış töreninde konuştu.

12.02.2020 15:09 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:15
Şentop:

Törenin yapıldığı salon

TBMM Başkanı 'un konuşması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüden inmesi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yasama Kalitesinin Artırılmasında Dilekçe Hakkının Rolü" konulu çalıştayın açılış töreninde konuştu. (4)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şentop: "Esas olan vatandaşımızın memnuniyetini tesis etmektir"
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