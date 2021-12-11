ŞENTOP: ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINI ÇOK GEREKSİZ BULUYORUM - 1 - Haberler
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ŞENTOP: ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINI ÇOK GEREKSİZ BULUYORUM - 1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Erken seçim tartışmalarının yeni sistemde mantığı yok, çok gereksiz buluyorum" dedi.

İSTANBUL (DHA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Erken seçim tartışmalarının yeni sistemde mantığı yok, çok gereksiz buluyorum" dedi.

Şentop, TBMM Başkanlık İstanbul Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi. Şentop, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Erken seçim tartışmalarının sorulması üzerine Şentop, "Erken seçimin gerçekleştirilmesi için zor şartlar konulmuş. Biz yeni sistemle siyasi istikrarı düşünmüştük ve seçimlerin vaktinde yapılmasını istedik. Acil gerekli durumlarda halka gidilebilir. Erken Seçim tartışmalarının yeni sistemde mantığı yok, çok gereksiz buluyorum" dedi.

ŞENTOP: ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINI ÇOK GEREKSİZ BULUYORUM - 1

ŞENTOP: ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINI ÇOK GEREKSİZ BULUYORUM - 1

ŞENTOP: ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINI ÇOK GEREKSİZ BULUYORUM - 1

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