Şentop - Enis Berberoğlu kararının TBMM'ye gönderilmesi
11.02.2021 12:33 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:39
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un soruları cevaplaması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanat Koleksiyonu "Füreya Koral Sergisi"nin açılışı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un soruları cevaplaması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanat Koleksiyonu "Füreya Koral Sergisi"nin açılışı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. (1)
TBMM Başkanı Şentop: " (Enis Berberoğlu kararının TBMM'ye gönderilmesi) Böyle bir durumla karşılaşıldığında ne olacağına dair açık bir hüküm yok. Bunu, genel hukuk kuralları çerçevesinde değerlendireceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren