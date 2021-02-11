Şentop - Enis Berberoğlu kararının TBMM'ye gönderilmesi

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un soruları cevaplaması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanat Koleksiyonu "Füreya Koral Sergisi"nin açılışı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. (1)

TBMM Başkanı Şentop: " (Enis Berberoğlu kararının TBMM'ye gönderilmesi) Böyle bir durumla karşılaşıldığında ne olacağına dair açık bir hüküm yok. Bunu, genel hukuk kuralları çerçevesinde değerlendireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren