Şentop - Enis Berberoğlu kararının TBMM'ye gönderilmesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şentop - Enis Berberoğlu kararının TBMM'ye gönderilmesi

11.02.2021 12:33 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:39

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un soruları cevaplaması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanat Koleksiyonu "Füreya Koral Sergisi"nin açılışı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un soruları cevaplaması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanat Koleksiyonu "Füreya Koral Sergisi"nin açılışı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. (1)

TBMM Başkanı Şentop: " (Enis Berberoğlu kararının TBMM'ye gönderilmesi) Böyle bir durumla karşılaşıldığında ne olacağına dair açık bir hüküm yok. Bunu, genel hukuk kuralları çerçevesinde değerlendireceğiz."

Şentop - Enis Berberoğlu kararının TBMM'ye gönderilmesi
Şentop - Enis Berberoğlu kararının TBMM'ye gönderilmesi
Şentop - Enis Berberoğlu kararının TBMM'ye gönderilmesi
Şentop - Enis Berberoğlu kararının TBMM'ye gönderilmesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Barış Manço Nesrin Cavadzade
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Türk Uzay Milli İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şentop - Enis Berberoğlu kararının TBMM'ye gönderilmesi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 12:39:55. #1.15#
title