Şentop: Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka
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Şentop: Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Şentop: Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 103 emekli amiralin yayımladığı bildiriyle ilgili, "Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 103 emekli amiralin yayımladığı bildiriyle ilgili, "Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllardır, içerde dışarda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler; belli. Kahraman milletimiz 15 Temmuz'da sadece FETÖ'cü darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını da toprağa gömdü. Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka" ifadelerini kullandı.Meclis Başkanı Şentop'un yanı sıra; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, hesaplarından yaptıkları açıklamalarla, bildiriye tepki gösterdi.

Haber:  ANKARA,


Şentop: Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka
Şentop: Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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