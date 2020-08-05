Şentop: "Dünyada insan haklarından, hukuktan, adaletten, haktan bahsedebilecek en son devlet...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Pozantı Kongresi"nin 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuştu.
05.08.2020 12:52 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:39
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Pozantı Kongresi"nin 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuştu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Dünyada insan haklarından, hukuktan, adaletten, haktan, haksızlıktan bahsedebilecek en son devlet Fransa'dır. Son iki yüzyılın tarihi, Fransa'nın yüzündeki karayı, alnındaki lekeyi silmesinin mümkün olmadığını gösteriyor." dedi.
Kaynak: AA