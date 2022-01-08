BAKAN AKAR: YUNANİSTAN, KUZU POSTUNA BÜRÜNEREK MAĞDUR İMAJI VERMEYE ÇALIŞMAKTA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Dr. Sadık Ahmet anısına düzenlenen programa katıldı. Programda, 'Doktor Sadık Ahmet' kitabının tanıtımı yapıldı. Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan program video gösterimi, türkü ve marşların söylenmesi ile devam etti.

Sadık Ahmet'in ömrünü davası yolunda harcadığını anlatan Bakan Akar, Ahmet'in baskılara rağmen davasından geri adım atmadığını ve cesareti ile gençlere örnek olduğunu söyledi.

Bakan Akar, Yunanistan ile Türkiye'nin arasındaki sorunlara değinerek, "Yunanistan ile Ege'de, Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta birtakım sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunlar bazı Yunan siyasilerin uluslararası hukuktan ve gerçeklikten uzak, gerçeklikten kopuk, popülist ve uzlaşmaz tavırlarıyla daha da derinleşmektedir. Tüm iyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan, her türlü gerçeği çarpıtarak ve adeta kuzu postuna bürünerek mağdur bir ülke olduğu imajını vermeye, AB üyeliğine sığınarak hukuk dışı ve saldırgan eylemlerini örtbas etmeye, suni bir tehdit algısı oluşturarak ittifak içerisinde ittifak kurmaya çalışmakta, Türkiye ile olan sorunlarını Türkiye- AB- ABD veya Türkiye- NATO sorunu haline getirmek için de çabalamaktadır. Yunanistan, aramızda çözüm bekleyen hemen her konuda uluslararası hukuka, akla, mantığa ve tarihi gerçeklere aykırı hareket etmektedir" diye konuştu.

'PROVAKATİF SİLAHLANMA SEVDASINA KAPILMIŞ'

Yunanistan'ın 'hukuk ve akıl dışı' tüm eylemlerinin yayılmacı anlayışını en açık şekilde ortaya koyduğunu aktaran Bakan Akar, "1832'de 47 bin 517 kilometrekarelik yüz ölçümü ile kurulan Yunanistan'ın günümüze kadar 7 aşamada yaklaşık üç kat büyüklüğe ulaşması da bu yayılmacılığın açık bir göstergesidir. Bütün bunlar bölgesel istikrar ve güvenliğe katkı sağlamayan, aksine gerginliği tırmandıran, komşuluğa ve müttefiklik ruhuna aykırı eylemlerdir. Ayrıca Yunanistan, bazı ülkelerin teşvik ve kışkırtmalarıyla da provokatif bir silahlanma sevdasına kapılmış bulunmaktadır. Bu yaklaşımın beyhude bir çaba olduğunu bazı Yunan akademisyenler, diplomatlar ve komutanlar da açık yüreklilikle ifade etmektedir" ifadelerine yer verdi.