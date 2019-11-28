Şentop: Cibuti ile ilişkilerimiz gıptayla bakılacak düzeyde

28.11.2019 22:50 | Son Güncelleme: 28.11.2019 22:50

Afrika Parlamenterler 42'nci Toplantısı'na katılmak üzere Cibuti'ye gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle ile yaptığı görüşmenin ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şentop, "Türkiye ile Cibuti arasındaki ilişkileri fevkalade iyi. Dünyada birçok ülkenin gıptayla bakacağı düzeyde" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle ile yaptığı görüşmenin ardından, Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Mohamed Ali Hamed ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cibuti Cumhurbaşkanı Gulle ile yaptığı görüşmedeki detayların sorulmasına üzerine Şentop, Türkiye ile Cibuti'nin ikili ilişkilerinin çok iyi düzeyde olduğunu ve ziyaretler ile bu ilişkilerin daha da güçlendiğini belirterek, "Afrika Parlamenterler 42'nci Toplantısı Cibuti'de, bu münasebetle değerli dostum, kardeşim Meclis Başkanı Muhammed Ali Bey davet etti. Bu münasebetle buradayız. Sayın Cumhurbaşkanı ile de kabul dolayısıyla bir görüşme yaptık. Türkiye-Cibuti ilişkilerini değerlendirdik. Türkiye ile Cibuti arasındaki ilişkileri fevkalade iyi. Dünyada birçok ülkenin gıptayla bakacağı düzeyde. Üst düzey ziyaretler, bu ilişkileri daha da güçlendiriyor, ivme kazandırıyor. İnşallah bundan sonra, özellikle ekonomik, ticari ve siyasi alanda Cibuti ile ilişkilerimizin daha da güçlendiğine hep beraber şahit olacağız. Bu vesileyle ben Afrika Parlamenterler Toplantısı dönem başkanlığı için değerli meclis başkanını tebrik ediyorum. Yarın inşallah seçilecek, görevine başlayacak" ifadelerini kullandı.

'SULTAN İKİNCİ ABDÜLHAMİD HAN CAMİİ'NİN AÇILIŞI YAPILACAK'Şentop, yarın açılışını yapacağı Sultan İkinci Abdülhamid Han Camii'nin ve Ambouli Dostluk Barajı'nın, Türkiye ile Cibuti arasındaki dostluğun bir göstergesi olduğunu ifade ederek, "Türkiye-Cibuti arasındaki dostluk ilişkilerinin somut bir tezahürü olarak da Sultan İkinci Abdülhamid Han Camii ve Ambuoli Dostluk Barajı var. Yarın caminin açılışını Cuma namazında, diyanet işleri başkanımız da gelecek, birlikte gerçekleştireceğiz. Barajla ilgili de bir ziyaret düşünüyoruz. O da çok yakın zamanda, bütünüyle, yüzde yüz olarak tamamlanmış olacak" dedi.

Görüntü Dökümü-------------------------------------Şentop'un Cibuti Cumhurbaşkanı Gulle ile görüşmesi-Görüşmeden görüntüler

-Şentop'un Cibuti Meclis Başkanı Ali Hamed ile birlikte basın mensuplarına konuşması

Kaynak: DHA