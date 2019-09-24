Şentop: bm, dünya barışını sağlama misyonundan çok uzakta

24.09.2019 10:21

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan 'ın Başkenti Nursultan'da düzenlenen Avrasya Parlamento Bas¸kanları 4. Toplantısı'na katılarak Genel Kurul'a hitab etti.

Şentop, konuşmasına "Geniş Avrasya coğrafyasında bulunan ülkelerin Meclislerinin ortak girişimi olan bu toplantılar süreci, güçlenerek ve her toplantıda katılımcı sayısını artırarak devam ediyor. Antalya Toplantısı'nda da ifade ettiğimiz gibi bu toplantılar dizisinin artık kurumsallaşması gerektiğini düşünüyoruz. Toplantı'nın bir önceki ev sahibi olarak bu açıdan da ilave bir sorumluluk hissediyoruz. "Avrasya Vizyonu"nu ilk ortaya koyan lider olarak Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Nazarbayev'e de bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum" diyerek başladı.

"BM, DÜNYA BARIŞINI SAĞLAMA' MİSYONUNDAN ÇOK UZAKTA"

Dünyanın bir bölümünün hala doğal afetler, açlık, savaş ve çatışmalar içinde olduğunu; insanların ciddi göç hareketleriyle yerlerinden edilme gibi birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu söyleyen Şentop, "Bu sorunlara karşı, çok taraflılığı ve ortak gayretleri esas alarak müşterek bir duruş geliştirmeliyiz. Bu nedenle bu yılki temamızın "Büyük Avrasya: Diyalog, Güven, Ortaklık" olarak belirlenmiş olmasını isabetli ve zamanın ruhuna uygun buluyorum. Tam bu noktada, uluslararası zeminlerin ve örgütlerin yeniden gözden geçirilmesi zaruretini bir kez daha dikkatlerinize sunmak isterim. Ne yazık ki bugün uluslararası örgütlerin bir kısmı, özellikle de Birleşmiş Milletler, kuruluş amaçlarında öngörülen 'Dünya barışını sağlama' misyonunu yerine getirmekten çok uzaktır. Nitekim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu durumu, 'Dünya Beşten Büyüktür' itirazıyla ifade etmiş ve uluslararası örgütlerdeki adil olmayan yapılanma ve işleyişe dikkat çekmiştir. Bu itiraz, haklı bir yankı da uyandırmıştır. İşte bu yüzden, uluslararası siyaseti ve küresel dengeleri, artık var olmayan, büyük değişim geçirmiş bir dünyanın eskimiş örgütleriyle değil, dinamik ve sahici kurumlarla ele almak en akılcı yoldur. Dolayısıyla, son yıllarda ivme kazanan parlamenter diplomasi süreçlerini ve parlamentolar arası zirveleri bu açıdan değerlendirmenin önemli ve hayati olduğu kanaatindeyim" dedi.

"Asya ve Avrupa kıtalarının ayrılmaz bir parçası olan Türkiye, büyük Avrasya coğrafyasında sürmekte olan kapsamlı dönüşüme uygun bir şekilde "Yeniden Asya" başlığıyla bir girişim başlatmıştır" diyen Şentop, "Bu girişimle, Türkiye, Asya genelinde ortaya çıkan çok yönlü dinamizmden daha iyi ve verimli biçimde yararlanmayı ve buna katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Esasen "Avrasya Parlamento Başkanları Süreci"ni de bu yeni girişimimizin, çok taraflı parlamenter boyutlarından biri olarak görüyor ve önemsiyoruz" dedi.

"İnsani dış politika anlayışı ile dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke Türkiye'dir" diyen Şentop, "Her yıl insani yardım raporları yayımlayan İngiltere merkezli Kalkınma İnisiyatifleri Örgütü'nün 2018 yılı Küresel İnsani Yardım Raporuna göre, Türkiye, 2017 yılında dünyada en çok insani yardım yapan ülke olmuştur. Bu bir tesadüf değildir; nitekim Türkiye 2016 ve 2015 yıllarında ikinci, 2014- 2013 ve 2012'de ise üçüncü en çok insani yardım yapan ülkedir. Bu veriler bizim iddialarımız değil, Türkiye'nin kendi beyanı değildir; uluslararası faaliyet gösteren, yıllardır bu işi yapan bağımsız bir kuruluşun raporundaki tespitlerdir. İlgilenen herkesin incelemesine açıktır. Bu bakımdan Türkiye belki dünyanın en zengin ülkelerinden biri değildir; ama en cömert ülkesidir. Bu durum, dış politikamızın insani boyutunu ifade eden en güzel sonuçtur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplantıdan görüntü

Şentop'un konuşması

Aile fotoğrafı çekimi

Kaynak: DHA