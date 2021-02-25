Şentop: "Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir"
25.02.2021 11:12 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:39
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'in konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "Hocalı Katliamı'nın 29. Yıl Dönümü Fotoğraf ve Resim Sergisi'nin açılış konuşmasını yaptı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'in konuşması
TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "Hocalı Katliamı'nın 29. Yıl Dönümü Fotoğraf ve Resim Sergisi'nin açılış konuşmasını yaptı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı