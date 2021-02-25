Şentop: "Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir"
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Şentop: "Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir"

25.02.2021 11:12 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:39

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'in konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "Hocalı Katliamı'nın 29. Yıl Dönümü Fotoğraf ve Resim Sergisi'nin açılış konuşmasını yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'in konuşması

TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "Hocalı Katliamı'nın 29. Yıl Dönümü Fotoğraf ve Resim Sergisi'nin açılış konuşmasını yaptı. (2)

Şentop: 'Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir'
Şentop: 'Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir'
Şentop: 'Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir'
Şentop: 'Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

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