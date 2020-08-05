Şentop: "(Beyrut'taki patlama) Cumhurbaşkanımız, Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü" TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gazetecilerin yanına gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un soruları cevaplaması (1/2) ADANA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Pozantı Kongresi"nin 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gazetecilerin yanına gelişi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un soruları cevaplaması (1/2) ADANA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Pozantı Kongresi"nin 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuştu. Şentop, etkinlik sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(Beyrut'taki patlama) Büyük bir patlama, patlamayla ilgili sebebi tespit edebilmek için biraz zaman geçmesi lazım. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Buradan Lübnan halkına başsağlığı ve yaralılar için de geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız, Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü. Talepleri halinde enkaz kaldırma ve diğer çalışmalarla ilgili yardıma hazır olduğumuzu ifade etti. Bu konuda onlardan gelecek talep bekleniyor."

Kaynak: AA