Şentop, Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Aliyeva ve Kamu Başdenetçisi Malkoç'u kabul etti (1)
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Şentop, Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Aliyeva ve Kamu Başdenetçisi Malkoç'u kabul etti (1)

Anadolu Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Sabina Aliyeva ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u kabulü TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Sabina Aliyeva ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u kabul etti.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Sabina Aliyeva ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u kabulü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Sabina Aliyeva ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u kabul etti. (1)

Şentop, Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Aliyeva ve Kamu Başdenetçisi Malkoç'u kabul etti (1)
Şentop, Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Aliyeva ve Kamu Başdenetçisi Malkoç'u kabul etti (1)
Şentop, Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Aliyeva ve Kamu Başdenetçisi Malkoç'u kabul etti (1)
Şentop, Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Aliyeva ve Kamu Başdenetçisi Malkoç'u kabul etti (1)
Şentop, Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Aliyeva ve Kamu Başdenetçisi Malkoç'u kabul etti (1)
Şentop, Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Aliyeva ve Kamu Başdenetçisi Malkoç'u kabul etti (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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