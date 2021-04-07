Şentop, Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Aliyeva ve Kamu Başdenetçisi Malkoç'u kabul etti (1)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Sabina Aliyeva ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u kabulü TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Sabina Aliyeva ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u kabul etti.