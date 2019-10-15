Şentop: "Batı ülkeleri kendilerine zarar vermeyeceğini düşündükleri terör örgütlerini destekliyor"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları BELGRAD - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurul toplantıları sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
15.10.2019 18:53
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları BELGRAD - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurul toplantıları sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA