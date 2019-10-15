Şentop: "Batı ülkeleri kendilerine zarar vermeyeceğini düşündükleri terör örgütlerini destekliyor"

Şentop: "Batı ülkeleri kendilerine zarar vermeyeceğini düşündükleri terör örgütlerini destekliyor"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları BELGRAD - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurul toplantıları sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

15.10.2019 18:53
Şentop:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları BELGRAD - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurul toplantıları sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
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