Şentop, Azerbaycan'da Alivey tarafından kabul edildi
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Şentop, Azerbaycan'da Alivey tarafından kabul edildi

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Meclis Başkanları Toplantısı ve TÜRKPA 9'uncu Genel Kurul Toplantısı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

18.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:45
Şentop, Azerbaycan'da Alivey tarafından kabul edildi

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Meclis Başkanları Toplantısı ve TÜRKPA 9'uncu Genel Kurul Toplantısı için 'ın başkenti 'ye gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.


Kaynak: DHA
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