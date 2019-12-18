Şentop, Azerbaycan'da Alivey tarafından kabul edildi
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Meclis Başkanları Toplantısı ve TÜRKPA 9'uncu Genel Kurul Toplantısı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
18.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:45
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Meclis Başkanları Toplantısı ve TÜRKPA 9'uncu Genel Kurul Toplantısı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
Kaynak: DHA