Şentop: "(Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması) Bu kararla milletimizin gönlündeki bir hasret sona...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarıTBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
10.07.2020 17:53 | Son Güncelleme: 10.07.2020 19:06
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları
TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)
Şentop: " (Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması) Bu kararla, uzun zamandır milletimizin içinde, kalbinde, gönlündeki bir hasret sona ermiştir"
Kaynak: AA