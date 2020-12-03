Şentop, Avukat Necip Kibar ve yakın koruması Hasan Anayurdu'na rahmet diledi
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Şentop, Avukat Necip Kibar ve yakın koruması Hasan Anayurdu'na rahmet diledi

03.12.2020 08:55 | Son Güncelleme: 03.12.2020 08:55
Şentop, Avukat Necip Kibar ve yakın koruması Hasan Anayurdu'na rahmet diledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden Avukat Necip Kibar ve yakın koruması polis memuru Hasan Anayurdu için birer taziye mesajı yayımlayarak, rahmet diledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden Avukat Necip Kibar ve yakın koruması polis memuru Hasan Anayurdu için birer taziye mesajı yayımlayarak, rahmet diledi.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karanlık darbe günlerinde mazlumlar için beyaz bir şemsiye, hukuki bir sığınak ve hak müdafii olan Avukat Necip Kibar'ın vefatını teessürle öğrendim. Ailesine, sevenlerine ve hukuk camiamıza sabır diliyorum. Allah'ın rahmet ve mağfireti üzerine olsun." ifadesini kullandı.

Şentop, bir diğer paylaşımında da şunları kaydetti:

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"Mesai arkadaşımız, yakın koruma ekibimizden polis memuru Hasan Anayurdu'nun kalp krizi sonucu ani vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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