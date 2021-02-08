Şentop: "Antepliler kadın erkek, yaşlı genç ayrımı gözetilmeden bu ulvi payeye değer görülmüşlerdir"
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Şentop: "Antepliler kadın erkek, yaşlı genç ayrımı gözetilmeden bu ulvi payeye değer görülmüşlerdir"

08.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:08

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Hediye takdimi Fotoğraf çekimi ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Antep'e 8 Şubat 1921'de Gazi unvanı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması

Hediye takdimi

Fotoğraf çekimi ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Antep'e 8 Şubat 1921'de Gazi unvanı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında konuştu.(2)

Şentop: 'Antepliler kadın erkek, yaşlı genç ayrımı gözetilmeden bu ulvi payeye değer görülmüşlerdir'
Şentop: 'Antepliler kadın erkek, yaşlı genç ayrımı gözetilmeden bu ulvi payeye değer görülmüşlerdir'
Şentop: 'Antepliler kadın erkek, yaşlı genç ayrımı gözetilmeden bu ulvi payeye değer görülmüşlerdir'
Şentop: 'Antepliler kadın erkek, yaşlı genç ayrımı gözetilmeden bu ulvi payeye değer görülmüşlerdir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

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