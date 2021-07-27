Şentop: "Anayasa'daki tasarımı itibariyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kendisinden kaynaklanan bir sorun yok. Sistemin temel özelliği...
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Şentop: "Anayasa'daki tasarımı itibariyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kendisinden kaynaklanan bir sorun yok. Sistemin temel özelliği...

Şentop: 'Anayasa'daki tasarımı itibariyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kendisinden kaynaklanan bir sorun yok. Sistemin temel özelliği...
Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika

Şentop: "Anayasa'daki tasarımı itibariyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kendisinden kaynaklanan bir sorun yok. Sistemin temel özelliği hükümeti doğrudan halkın seçmesi."

Şentop: "Anayasa'daki tasarımı itibariyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kendisinden kaynaklanan bir sorun yok. Sistemin temel özelliği hükümeti doğrudan halkın seçmesi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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Şentop: "Anayasa'daki tasarımı itibariyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kendisinden kaynaklanan bir sorun yok. Sistemin temel özelliği... - Haberler
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