Şentop: "Anayasa'daki tasarımı itibariyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kendisinden kaynaklanan bir sorun yok. Sistemin temel özelliği...
Şentop: "Anayasa'daki tasarımı itibariyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kendisinden kaynaklanan bir sorun yok. Sistemin temel özelliği hükümeti doğrudan halkın seçmesi."
Şentop: "Anayasa'daki tasarımı itibariyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kendisinden kaynaklanan bir sorun yok. Sistemin temel özelliği hükümeti doğrudan halkın seçmesi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı