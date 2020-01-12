Şentop, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 yenerek olimpiyatlara katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 yenerek olimpiyatlara katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Olimpiyatlardayız... A Milli Kadın Voleybol Takımımız Almanya'yı 3-0 yenerek olimpiyatlara katılmaya hak kazandı. Ülkemize bu gururu yaşatan Filenin Sultanları'nı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.