Haberler » Spor » Şentop, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı - Spor

Şentop, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 yenerek olimpiyatlara katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

12.01.2020 21:54 | Son Güncelleme: 12.01.2020 21:54
Şentop, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde 'yı 3-0 yenerek olimpiyatlara katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Takımı'nı tebrik etti.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Olimpiyatlardayız... A Milli Kadın Voleybol Takımımız Almanya'yı 3-0 yenerek olimpiyatlara katılmaya hak kazandı. Ülkemize bu gururu yaşatan Filenin Sultanları'nı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler