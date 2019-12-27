Şentop: "27 Aralık'ı biz TBMM'nin açılışının 100. yılı münasebetiyle yapılacak programlar için bir...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi ve tokalaşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin açılışının 100. yılı etkinliklerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında konuştu.
27.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:28
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi ve tokalaşması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin açılışının 100. yılı etkinliklerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: AA