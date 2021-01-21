Şentop - "1921 Anayasası'nın Kabul Edilişinin 100. Yılı" sempozyumu (9)
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Şentop - "1921 Anayasası'nın Kabul Edilişinin 100. Yılı" sempozyumu (9)

21.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:33

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gidişi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "1921 Anayasası'nın Kabul Edilişinin 100. Yılı" sempozyumunun açılış konuşmasını yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gidişi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "1921 Anayasası'nın Kabul Edilişinin 100. Yılı" sempozyumunun açılış konuşmasını yaptı. (9)

Şentop - '1921 Anayasası'nın Kabul Edilişinin 100. Yılı' sempozyumu (9)
Şentop - '1921 Anayasası'nın Kabul Edilişinin 100. Yılı' sempozyumu (9)
Şentop - '1921 Anayasası'nın Kabul Edilişinin 100. Yılı' sempozyumu (9)
Şentop - '1921 Anayasası'nın Kabul Edilişinin 100. Yılı' sempozyumu (9)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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