Şentop - "1921 Anayasası'nın Kabul Edilişinin 100. Yılı" sempozyumu (9)
21.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:33
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gidişi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "1921 Anayasası'nın Kabul Edilişinin 100. Yılı" sempozyumunun açılış konuşmasını yaptı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gidişi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "1921 Anayasası'nın Kabul Edilişinin 100. Yılı" sempozyumunun açılış konuşmasını yaptı. (9)
Kaynak: Anadolu Ajansı