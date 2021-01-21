Şentop - "1921 Anayasası'nın Kabul Edilişinin 100. Yılı" sempozyumu (1)
21.01.2021 12:36 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:44
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un salona gelişi Saygı duruşu ve İstiklal Marşı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "1921 Anayasası'nın Kabul Edilişinin 100. Yılı" sempozyumunun açılış konuşmasını yaptı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un salona gelişi
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "1921 Anayasası'nın Kabul Edilişinin 100. Yılı" sempozyumunun açılış konuşmasını yaptı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı