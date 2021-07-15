Şentop: "Ülkemizde gerçekleşen her askeri darbenin asıl sebebi Türkiye'nin bağımsız politikalar geliştirecek güce erişmesini engellemektir"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'teki 15 Temmuz Anıtı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'teki 15 Temmuz Anıtı'nda düzenlenen anma törenine katıldı. (2 SON)

"Türkiye'de gerçekleşen askeri darbeleri, ikbal ve iktidar arayışındaki bir grup maceracının ve çetecinin girişimi saymak eksik kalır"

"Ülkemizde gerçekleşen her askeri darbenin asıl sebebi Türkiye'nin bağımsız politikalar geliştirecek güce erişmesini engellemektir"

Kaynak: Anadolu Ajansı