Sentinels VALORANT Masters Berlin Turnuvasına Veda Etti

Kuzey Amerika bölgesinin gözde takımı Sentinels VALORANT Masters Berlin turnuvasının çeyrek final aşamasında 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Acend VALORANT Masters Berlin Çeyrek Finaline Yükseldi

VALORANT Masters Berlin turnuvasında yarı final aşamasına gelindi. Çeyrek final karşılaşmaları 17 Eylül itibariyle tamamlandı. İki Kuzey Amerika takımı birbirleriyle çeyrek final mücadelesi oynadı. Sentinels vs Envy karşılaşmasında Sentinels, 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Sentinels buraya G2 ve F4Q takımlarıyla birlikte yer aldığı D Grubunu 2. olarak tamamlayarak gelmişti.

Gruptaki tek mağlubiyeti G2 takımına karşı 2-0 olan Sentinels grubu 2. tamamlasa da çeyrek final hakkı kazanmıştı. Team Envy ise B Grubu'nda tüm maçlarını 2-0 olarak yani harita vermeden tamamlamıştı. Çeyrek finallerde bu başarısını devam ettiren Envy, turnuvada harita vermeden yarı finale yükselmeyi başardı. İşte karşılaşmanın özeti:

Haven 15-13 (Envy Galibiyeti)

Karşılaşmanın ilk haritası Envy tarafından seçilen Haven oldu. Haven haritası her iki takımdan da büyük azim gördüğümüz bir harita oldu. İki takım da haritayı kolay kolay bırakmadı. İlk yarı oyunun kontrolünü büyük ölçüde eline alan Envy, 9-3'lük büyük bir avantaj ile ilk yarıyı kapattı. İkinci yarıya da iyi başlayarak durumu 11-3'e getiren Envy, beklenmedik bir geri dönüş ile karşılaştı.

Sentinels ilk olarak art arda 4 sonrasında ise art arda 5 raunt alarak büyük bir geri dönüş yaptı ve durum 12-12'ye geldi. Uzatmalara da başarılı başlayan Sentinels, tüm çabalarına rağmen haritayı kapatamadı. Bir diğer uzatma sayısında Envy durumu 13-13'e getirdi ve ardından aldığı 2 raunt ile 15-13'lük skorla haritayı kapattı. Böylece genel skor 1-0 oldu. Maçın MVP'si Sentinels takımından "TenZ" oldu.

Split 13-7 (Envy Galibiyeti)

Karşılaşmanın ikinci haritası Sentinels tarafından seçilen Split haritası oldu. İlk yarıda arada çok fark olmasa da art arda kazandığı 4 raunt ile 7-5 olarak yarıyı kapatan Envy avantajlı konumda yer aldı. İkinci yarı ise Sentinels için oldukça kötü bir yarıydı. Sentinels ekibi ikinci yarıda sadece 2 raunt alabildi ve 7.raundundan daha fazlasını kazanamadı.

Art arda alınan rauntlar sonrası Envy önce art arda 4 raunt, sonrasında ise 2 mağlubiyet sonrası art arda 2 raunt daha kazanıp durumu 13-7'ye getirerek haritayı kapattı. Böylece genel skor 2-0 oldu ve genel karşılaşmayı Envy kazanmış oldu. Maçın MVP'si Envy takımından "yay" oldu.

Böylece Sentinels VALORANT Masters Berlin turnuvasının çeyrek finalinde yenilerek turnuvaya veda etmiş oldu. Veda etmiş olmalarına rağmen Sentinels, yine Berlin'de düzenlenecek Valorant Champions turnuvasına katılacak takımlar arasında yer alıyor. Envy ise yarı finallere yükseldi. Envy, 18 Eylül 2021 TSİ 22.00'da Acend'ı eleyerek yarı finale yükselen bir diğer Kuzey Amerika takımı 100 Thieves ile karşılaşacak. VALORANT Masters Berlin maç tablosuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

