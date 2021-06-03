Sentinels Valorant ekibi "TenZ"yi transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sentinels Valorant ekibi "TenZ"yi transfer etti

Sentinels Valorant ekibi 'TenZ'yi transfer etti
Playerbros - Haberler | Gamegar

Sentinels ekibi TenZ'yi kadrosuna ekledi.

Sentinels takımı, Cloud9 ekibi ile anlaşarak Tyson " TenZ " Ngo'yu kendi takımlarına kalıcı olarak transfer ettiklerini duyurdu. Sentinels Anlaşmanın ücretinin "yedi haneli bir sayı" olduğu bildirdi.

TenZ, Sentinels takımında oynayan Jay "sinatraa" Won'un ban yemesinin ardından takıma kiralık olarak alınmıştı. Reykjavik'teki büyük final sonrası zafer röportajında ??TenZ, kendi evinde hissettiğini ve onlarla oynamaya devam etme arzusunu dile getirerek, oynadığı kadro hakkındaki düşüncelerini net bir şekilde dile getirdi. "Bu şimdiye kadar oynadığım en iyi takım."

Cloud9 kurucusu ve CEO'su Jack Etienne, gönderisinde konuyla ilgili bazı noktalara açıklık getirerek TenZ'nin sözleşmesini içeren anlaşmanın VALORANT Masters Reykjavik'ten önce tamamlandığını söyledi. Ayrıca, anlaşmanın etkinlikten önce kamuya açıklanmamasının nedeninin Sentinels takımının performansının etkilenmesini istemediklerinden dolayı olduğunu belirtti.

Sentinels Güncel Kadrosu:

Shahzeb "ShahZaM" Khan

 Tyson "TenZ" Ngo

 Hunter "SicK" Mims

 Jared "zombs" Gitlin

 Michael "dapr" Gulino

İlginizi Çekebilir Açıklaması

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Beren Saat Burak Sergen Şeyma Subaşı Aslı Bekiroğlu
Spor Okay Yokuşlu Roland Garros Nihat Özdemir Mustafa Denizli Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sentinels Valorant ekibi "TenZ"yi transfer etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 19:36:51. #1.15#

title