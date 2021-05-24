Sentinelle Filmi
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Sentinelle Filmi

Sentinelle Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Sentinelle filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Sentinelle filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Otuz üç yaşındaki Klara, Fransız ordusunda tercüman olarak çalışır. Suriye’de savaşın dehşetine şahit olduktan sonra Sentinel Operasyonu kapsamında Nice’e gönderilir. Klara, burada annesi ve kız kardeşi Tania ile birlikte kendilerine yeni bir hayat inşa etmeye çalışır. Ancak gece kulübüne giden kardeşi Tania, tecavüze uğramış ve feci şekilde dövülmüş halde bulunur. Klara, saldırganları bulmak ve kız kardeşinin intikamını almak için acımasız bir ava çıkar.

Yönetmen: Julien Leclercq

Senaryo: Julien Leclercq, Matthieu Serveau

Oyuncular: Olga Kurylenko, Marilyn Lima, Martin Swabey

Filmin Türü: Gerilim

Orijinal Adı: Sentinelle

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Fransa

Orijinal Dili: Fransızca

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 06.03.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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