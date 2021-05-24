Sentinelle Filmi
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Otuz üç yaşındaki Klara, Fransız ordusunda tercüman olarak çalışır. Suriye’de savaşın dehşetine şahit olduktan sonra Sentinel Operasyonu kapsamında Nice’e gönderilir. Klara, burada annesi ve kız kardeşi Tania ile birlikte kendilerine yeni bir hayat inşa etmeye çalışır. Ancak gece kulübüne giden kardeşi Tania, tecavüze uğramış ve feci şekilde dövülmüş halde bulunur. Klara, saldırganları bulmak ve kız kardeşinin intikamını almak için acımasız bir ava çıkar.
Yönetmen: Julien Leclercq
Senaryo: Julien Leclercq, Matthieu Serveau
Oyuncular: Olga Kurylenko, Marilyn Lima, Martin Swabey
Filmin Türü: Gerilim
Orijinal Adı: Sentinelle
Yapımcı Firma: Netflix
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Fransa
Orijinal Dili: Fransızca
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 06.03.2021
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Kaynak: InterSinema.com