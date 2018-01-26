Samsun'da Sentetik Uyuşturucu Kullanan Genç Baygınlık Geçirdi

Samsun'da sentetik uyuşturucu kullandığı iddiasıyla baygınlık geçiren genç hastanelik oldu.

ÜZERİNDEN SENTETİK UYUŞTURUCU ÇIKTI

Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Milas Sokak üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerde bir kişinin yattığını gören vatandaşlar olayı polise haber verdi.

Olay yerine giden polis ekipleri yerde hareketsiz bir gencin yattığı fark etti. Kimliği belirsiz gencin elinde kağıda sarılı sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Kendinden geçtiği tespit edilen genç 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.