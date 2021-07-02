Sentetik çim saha Akçakalelilerin hizmetinde
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Sentetik çim saha Akçakalelilerin hizmetinde

Sentetik çim saha Akçakalelilerin hizmetinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yapımı tamamlanan sentetik çim sahada spor yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yapımı tamamlanan sentetik çim sahada spor yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Yalçınkaya'nın girişimleri ile ilçedeki sentetik çim saha yepyeni bir sahaya dönüştürüldü. Sahada 400 kişilik tribün, soyunma odaları, yürüyüş parkuru ve ışıklandırma çalışmaları tamamlandı. Yalçınkaya da sahaya giderek spor yapan vatandaşlarla görüştü ve yürüyüş yaptı.

"Sporsuz hayat olmaz"

Sahanın ilçeye hayırlı olmasını dileyen Yalçınkaya, "Sahamız vatandaşlarımıza hizmet edecek standarda erişti. Sahasıyla, zeminiyle, sosyal tesisi ile bir mükemmel halinde Akçakale'nin hizmetinde. Vatandaşlarımız burada spor yapma, hava alıp yürüyüş yapma ihtiyacını burada gideriyorlar. Bu spor sahası insanımızın sağlığı açısından çok önemli. Bugün artık batıda kabul edilen ve tıbbın kabul ettiği gibi sporsuz hayat olmaz. Spor mutlaka olmalı. Bu düsturla hareket etmeli. Burada gördüğünüz sadece saha değil. Yanında 3 havuz, 3 halı sahamız, 3 kapalı spor sahamız var. Yanında çok büyük bir millet bahçesi var. Böyle bir bütün olarak Akçakale'nin hizmetinde. Bu sahayla beraber bu alanların tamamının hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" dedi.

Vatandaşlardan Sümeyye Biber, Yalçınkaya'ya teşekkür ederek "Böyle bir yeri görünce çok şaşırdım. İnşallah daha güzel çalışmaları da bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Betül Ertürk isimli diğer vatandaş da spora desteklerinden dolayı Başkan Yalçınkaya ve ekibine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Sentetik çim saha Akçakalelilerin hizmetinde
Sentetik çim saha Akçakalelilerin hizmetinde
Sentetik çim saha Akçakalelilerin hizmetinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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