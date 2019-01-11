Sensormatic ve Bosell Güç Birliğine Gidiyor

Güvenlik teknolojileri entegratörü Sensormatic, elektronik güvenlik teknolojileri sektöründe taahhüt firmalarına çözüm ve mühendislik hizmeti sunan Bosell ile güçlerini birleştiriyor.

Securitas grup şirketlerinden Sensormatic ve Bosell, birleşme kararı aldı. Bu kapsamda, Bosell'in tüm faaliyetleri Sensormatic çatısı altından sunulmaya başlanacak. Yapılan şirket açıklamasına göre birleşme ile Bosell müşterilerine daha büyük bir ekiple hizmet sunulmaya devam edilecek. Yeni oluşum ile Sensormatic, güvenlik sektöründe sunduğu teknolojiler ve kaliteli hizmet anlayışıyla lider olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdürecek.

Sensormatic CEO'su İsmail Uzelli, halihazırda grup şirket çatısı altında, aynı alanda hizmet veren iki firmanın birleşmesinin operasyonel olarak verimlilik sağlayacağının altını çizdi ve bu güç birliği ile müşterilerine tek elden, 360 derece hizmet sunan yapılarının daha da gelişeceğini belirtti. Uzelli, "Tüm dünyada 58 ülkede güvenlik hizmeti veren Securitas ile 2011 yılında gerçekleştirdiğimiz birleşme sonrası sektördeki liderliğimiz perçinlenmişti. Grup şirketlerimizden Bosell ile gerçekleşen bu yeni birleşmeyle de artık çok daha verimli bir operasyona sahip olacağız ve en önemlisi müşterilerimize daha iyi hizmet vererek sektörlerin büyümesinde itici güç olmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA