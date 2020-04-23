Sensörlü el dezenfektanları Kayseri Şehir Hastanesi'ne teslim edildi Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen sensörlü el dezenfektanları Kayseri Şehir Hastanesi'ne teslim edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen sensörlü el dezenfektanları Kayseri Şehir Hastanesi'ne teslim edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla pandemiyle mücadelede aktif rol oynayan Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi için sensörlü el dezenfektanları üretildi.

Sağlık çalışanları ve hastaların virüsten korunması için üretilen cihazlarla birlikte KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından üretimi yapılan dezenfektanlar Şehir Hastanesi'nde yedi ayrı noktaya yerleştirildi.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, dezenfektan cihazlarının sağlık çalışanlarını koronavirüsten korunmasına katkı sağlayacağını belirterek Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ise koronavirüs nedeniyle dünyada önemli bir sınav verildiğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Üniversite hastanemiz ve Şehir Hastanemiz arasındaki entegrasyonu sağlayarak iyi bir yol haritası belirlemeye çalışıyoruz. Bu mücadelemizde Kayseri birlik oldu. Kayseri olarak el ele verdiğimizi ve bütünleştiğimizi görüyoruz. Bu konuda bize destek veren, aynı zamanda doktor olan Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ediyoruz. Göndermiş olduğu sensörlü el dezenfaktanlarını hastanemizde yedi bölgeye yerleştirdik."

Kaynak: AA