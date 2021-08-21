Şenpazar Normale Döndü Sıra Devrakani İlçesinde
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Şenpazar Normale Döndü Sıra Devrakani İlçesinde

Şenpazar Normale Döndü Sıra Devrakani İlçesinde
Habermetre - Haberler | Toplum

Kastamonu, Bartın ve Sinop illerini etkileyen sel afetinden zarar gören yerlerden biri olan Kastamonu Şenpazar ilçesindeki özverili çalışmaların ardından kısa sürede normale döndü.

Kastamonu, Bartın ve Sinop illerini etkileyen sel afetinden zarar gören yerlerden biri olan Kastamonu Şenpazar ilçesindeki özverili çalışmaların ardından kısa sürede normale döndü.

İçişleri Bakanlığı tarafından Şenpazar ilçesindeki çalışmaları koordine etmek ve hızlandırmak üzere görevlendirilen Vali Fuat Gürel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Abdullah Hüsam ile 5 kamyon, 1 Greyder, 1 Bekoleder, 1 Yükleyici, 1 Ekskavatör, 1 Kombine (Kanal Açıcı-Vidanjör) 1 Tır, 1 Otobüs, 1 Pick-up ile toplamda 13 araç ve 15 personel şimdi de Devrekani ilçesine görevlendirildiler.

Kastamonu Şenpazar ilçesinden ayrılan ekiplerimiz Devrakani ilçesinin de bir an önce eski günlerine dönmesi için çalışmalarına hızla başladılar.

Kaynak: Habermetre

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