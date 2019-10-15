Şenpazar Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

15.10.2019 12:30

Şenpazar Belediye Meclisi Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Belediye Başkanı Cem Çınar başkanlığında Barış Pınarı Harekatı için olağanüstü toplandı.

Meclisten oy birliği ile destek kararı çıkarken, Belediye Başkanı Çınar, "Meclisimiz oy birliği ile Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek Mehmetçik'in yanında olduğunu gösterdi. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin inşallah." dedi.

Kaynak: AA