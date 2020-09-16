Şenol Sunat kimdir? Şenol Sunat kaç yaşında, nereli? Şenol Sunat hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şenol Sunat kimdir? Şenol Sunat kaç yaşında, nereli? Şenol Sunat hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Şenol Sunat izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Şenol Sunat kaç yaşında, nereli? Şenol Sunat hayatı ve biyografisi! Şenol Sunat kimdir?

Şenol Sunat kimdir? Şenol Sunat kaç yaşında, nereli? Şenol Sunat hayatı ve biyografisi!
16.09.2020 21:43 | Son Güncelleme: 16.09.2020 21:47

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Şenol Sunat hakkında araştırmalar yapılıyor. Şenol Sunat kimdir? Şenol Sunat kaç yaşında, nereli? Şenol Sunat hayatı ve biyografisi!

İYİ PARTİ MV. ŞENOL SUNAT KİMDİR?

Bursa - 1956, Vedat, Nurhayat.

İlkokulu Adıyaman, ortaokul ve liseyi İzmir'de bitirdi. Yüksek öğrenimine Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik-Kimya Bölümü ve İzmir Yüksek Öğretmen Okulunda devam etti. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını ve doktorasını Sitogenetik konusunda Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamladı.

Çalışma hayatına 2 yıl süren öğretmenlikle başladı. Özel sektörde 7 yıl idareci olarak çalıştı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi olarak 1989-2007 yılları arasında görev yaptı. Hücre genetiği ve fen bilimleri eğitiminde yeni yaklaşımlar konularında çok sayıda yayını bulunmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarında aktif rol oynadı. Sosyal, kültürel, millî ve fikri konularda yurt içi ve yurt dışında düzenlenen çok sayıda sempozyum, panel ve konferansa konuşmacı olarak katıldı.

23. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Çocuk Hakları İzleme Komitesinde görev aldı.25 Ekim 2017'de İYİ Parti kurucusu oldu. Genel İdare Kurulu ve İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı olarak görevi devam etmektedir.

Sunat, iki çocuk annesidir.

İlgili Haberler

Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel hayatı ve biyografisi! Melisa Döngel kaç yaşında, nereli?
Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel hayatı ve biyografisi! Melisa Döngel kaç yaşında, nereli?
Kubilay Aka kimdir? Kubilay Aka nereli, kaç yaşında? Kubilay Aka sevgilisi
Kubilay Aka kimdir? Kubilay Aka nereli, kaç yaşında? Kubilay Aka sevgilisi
Hasan Basri Yalçın kimdir? Hasan Yalçın kaç yaşında, nereli? Hasan B. Yalçın hayatı ve biyografisi!
Hasan Basri Yalçın kimdir? Hasan Yalçın kaç yaşında, nereli? Hasan B. Yalçın hayatı ve biyografisi!

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Muharrem İnce Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Niran Ünsal Fahriye Evcen Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Adem Büyük Fatih Terim Sergen Yalçın Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Bursa Meriç Erkek Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şenol Sunat kimdir? Şenol Sunat kaç yaşında, nereli? Şenol Sunat hayatı ve biyografisi! - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 21:47:25. #1.15#
title