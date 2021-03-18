Şenol sunat kimdir? Milletvekili Şenol Sunat nereli, kaç yaşında?

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Şenol Sunat kimdir? Milletvekili Şenol Sunat nereli, kaç yaşında? İşte yanıtlar!

ŞENOL SUNAT KİMDİR?

İlkokulu Adıyaman, ortaokul ve liseyi İzmir'de bitirdi. Yüksek öğrenimine Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik-Kimya Bölümü ve İzmir Yüksek Öğretmen Okulunda devam etti.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümü'nü bitirmiştir. Yüksek lisans ve doktorasını Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Sitogenetik alanında tamamladı.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji ve Fen Bilgisi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi (Yrd.Doç.Dr.) olarak görev yapmıştır. Bitki Sitogenetiği ve Fen-Biyoloji eğitimi ile ilgili çok sayıda yurt içi ve yurt dışında bilimsel makalesi yayınlandı. Çalışma hayatına 2 yıl süren öğretmenlikle başladı. Özel sektörde 7 yıl idareci olarak çalıştı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi olarak 1989-2007 yılları arasında görev yaptı. Yurtiçi ve yurt dışında düzenlenen çok sayıda sempozyum, panel ve konferanslara konuşmacı olarak katıldı.

Sivil toplum kuruluşlarında aktif rol oynadı. Sosyal, kültürel, millî ve fikri konularda yurt içi ve yurt dışında düzenlenen çok sayıda sempozyum, panel ve konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Türk Ocakları Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürütmüştür. Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği'nin kurulmasına öncülük etmiştir. Halen derneğin Genel Başkanı olarak görev yapmakta ve Türk Dünyası Kadın Birliği ile Balkan Türk Kadın Birliğinin Yürütme Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

2007 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden İzmir 1. seçim çevresi milletvekili seçilmiş, 2011 Türkiye genel seçimlerinde milletvekili seçilememiş, 2012-2015 yılları arasında MHP MYK üyesi olarak görev yapmış, 2017 yılında İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer aldı ve Parlamento ve Siyasi İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yürütmektedir.

Milletvekilliği döneminde TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliği görevinde bulunmuş ve Hrant Dink Alt Komisyonu üyeliğinde de bulundu.

Ayıca, Sunat, iki çocuk annesidir.

MİLLETVEKİLİ ŞENOL SUNAT NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Şenol Sunat, 2 Ekim 1956 yılında Bursa'da dünyaya gelen Türk kadın siyasetçi ve akademisyendir.