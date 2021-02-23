Şenol Sunat kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Şenol Sunat hayatı ve biyografisi nedir?

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Şenol Sunat izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Şenol Sunat kaç yaşında, nereli? Şenol Sunat hayatı ve biyografisi! Şenol Sunat kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Şenol Sunat hakkında araştırmalar yapılıyor. Şenol Sunat kimdir? Şenol Sunat kaç yaşında, nereli? Şenol Sunat hayatı ve biyografisi! İşte detaylar haberimizde...

ŞENOL SUAT KİMDİR?

Bursa - 1956, Vedat, Nurhayat.

İlkokulu Adıyaman, ortaokul ve liseyi İzmir'de bitirdi. Yüksek öğrenimine Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik-Kimya Bölümü ve İzmir Yüksek Öğretmen Okulunda devam etti. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını ve doktorasını Sitogenetik konusunda Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamladı.

Çalışma hayatına 2 yıl süren öğretmenlikle başladı. Özel sektörde 7 yıl idareci olarak çalıştı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi olarak 1989-2007 yılları arasında görev yaptı. Hücre genetiği ve fen bilimleri eğitiminde yeni yaklaşımlar konularında çok sayıda yayını bulunmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarında aktif rol oynadı. Sosyal, kültürel, millî ve fikri konularda yurt içi ve yurt dışında düzenlenen çok sayıda sempozyum, panel ve konferansa konuşmacı olarak katıldı.

23. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Çocuk Hakları İzleme Komitesinde görev aldı.25 Ekim 2017'de İYİ Parti kurucusu oldu. Genel İdare Kurulu ve İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı olarak görevi devam etmektedir.

Sunat, iki çocuk annesidir.