Şenol Güneş Yılın Teknik Direktörü Seçildi

Ceylan İnşaat Türkiye Spor Ödülleri'nde Yılın Teknik Direktörü Şenol Güneş Oldu.

Siyah beyazlı ekibi iki yıl üst üste şampiyon yapan Şenol Güneş, 16. Ceylan İnşaat Türkiye Spor Ödülleri'nde halk oylamasıyla yılın teknik direktörü ödülünü kazandı. Güneş, geçtiğimiz yıl da halk tarafından yılın teknik direktörü seçilmişti.

Şenol Güneş yılın teknik direktörü ödülü için kullanılan 68 bin 795 oyun 23 bin 271'ini alarak birinci geldi.