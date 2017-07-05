Şenol Güneş ve Ekibi, Sağlık Kontrolünden Geçti
Beşiktaş Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve teknik ekibi, sağlık kontrolünden geçti.
Beşiktaş Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve teknik ekibi, sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan kontrollerde detaylı kan tetkikleri yapılan Güneş ve teknik ekibin, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.
Kontrollerin, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin yapılmasıyla sona erdiği aktarıldı.