Şenol Güneş Vagner Love'ın Biletini Kesti: Kampta Görmek İstemiyorum

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, geride bıraktığımız sezonu 4. sırada tamamladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, alacakları için kulübü FIFA'ya şikayet eden golcüsü Vagner Love ile ilgili kararını verdi. Deneyimli çalıştırıcının, 33 yaşındaki forvetin bu tutumundan rahatsız olduğu ifade edildi.

"KAMPTA GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Akşam'da yer alan habere göre Güneş, yeni sezon başında yapılacak kampta Love'u görmek istemediğini siyah-beyazlı yöneticilere iletti.

Cenk Tosun'un İngiltere Premier Lig'in yolunu tutmasının ardından devre arasında Alanyaspor'dan 3.5 milyon euroya alınan Vagner Love, performansıyla hayal kırıklığına neden oldu. Tecrübeli oyuncu Beşiktaş formasıyla çıktığı 13 maçta (7'si ilk 11) 4 gol kaydetti.