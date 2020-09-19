Şenol Güneş tribünde
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Şenol Güneş tribünde

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.

Şenol Güneş tribünde
19.09.2020 19:18 | Son Güncelleme: 19.09.2020 19:36

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelirken, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de mücadeleyi takip eden isimler arasındaydı. Milli takımın 7 Ekim'de deplasmanda Almanya ile oynayacağı hazırlık maçı ve 11 Ekim'de yine deplasmanda Rusya ile oynayacağı Uluslar Ligi mücadelesi öncesinde aday kadroyu hazırlayan Şenol Güneş, Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasını tribünden izledi.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA

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