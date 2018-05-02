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Şenol Güneş'ten "Yurt Dışına Gidiyor musunuz?" Sorusuna İlginç Yanıt

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yurt dışına başka bir takıma gideceği iddialarına yönelik "Türkiye konuşuyor" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yurt dışına başka bir takıma gideceği iddialarına yönelik konuştu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restoran çıkışında görüntülenen Güneş, iddialara yönelik bir soruyu "Türkiye konuşuyor." diyerek yanıtladı.

TARAFTARLAR "GEÇMİŞ OLSUN" DİLEDİ

Öte yandan bir grup taraftar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yapılan yarı final rövanş maçında başından yaralanan Güneş'e "geçmiş olsun" dileğinde bulunup, ilgi gösterdi.

Şenol Güneş'e, bulunduğu merkezde, siyah-beyazlı futbolculardan Tolga Zengin ve Necip Uysal'ın da eşlik ettiği öğrenildi.

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YORUMLAR (32)

  • FANATİK FENERLİ:
    Hani başı yarılmıştı bunun , 3 günde ne çabuk iyileşti 5 dikişlik yarık. Birde göz göre göre şenol hoca rol yapmaz diyenler var. Hadi illa kan akmasımı gerekiyor diyenler , bu yıldırım hızıyla iyileşme olayına ne diyecekler? Merak ediyorum.
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  • KARTAL:
    Turkiyeden şikeciler gitsin.şenol hoca bu ülkenin gururudur.
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    İFTİRACİLARSİZİ: kupa geri verenler den mi bah sediyorsun kim sike yaptiysa gebersin yapmadanm yapti diye iftira atanlarda gebersin
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  • SENOLUNTİYATROSU:
    ne tatili laa bu cimboma yenilginin karsiligimi albayrak demisa git tatile yarik kafani dinlendir
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