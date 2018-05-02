Şenol Güneş'ten "Yurt Dışına Gidiyor musunuz?" Sorusuna İlginç Yanıt
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yurt dışına başka bir takıma gideceği iddialarına yönelik "Türkiye konuşuyor" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yurt dışına başka bir takıma gideceği iddialarına yönelik konuştu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restoran çıkışında görüntülenen Güneş, iddialara yönelik bir soruyu "Türkiye konuşuyor." diyerek yanıtladı.
TARAFTARLAR "GEÇMİŞ OLSUN" DİLEDİ
Öte yandan bir grup taraftar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yapılan yarı final rövanş maçında başından yaralanan Güneş'e "geçmiş olsun" dileğinde bulunup, ilgi gösterdi.
Şenol Güneş'e, bulunduğu merkezde, siyah-beyazlı futbolculardan Tolga Zengin ve Necip Uysal'ın da eşlik ettiği öğrenildi.
YORUMLAR (32)
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Hani başı yarılmıştı bunun , 3 günde ne çabuk iyileşti 5 dikişlik yarık. Birde göz göre göre şenol hoca rol yapmaz diyenler var. Hadi illa kan akmasımı gerekiyor diyenler , bu yıldırım hızıyla iyileşme olayına ne diyecekler? Merak ediyorum.Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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Dikişler ne oldu şeno. . .Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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Turkiyeden şikeciler gitsin.şenol hoca bu ülkenin gururudur.Cevap Yaz 13 6 Yayından KaldırİFTİRACİLARSİZİ: kupa geri verenler den mi bah sediyorsun kim sike yaptiysa gebersin yapmadanm yapti diye iftira atanlarda gebersin4 4 Yayından Kaldır
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ne tatili laa bu cimboma yenilginin karsiligimi albayrak demisa git tatile yarik kafani dinlendirCevap Yaz 6 9 Yayından Kaldır