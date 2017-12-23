Şenol Güneş'ten Yayıncı Kuruluşa Tepki!





Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'a 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta Şenol Güneş maç sonu açıklamalarda bulundu.





Şenol Güneş, beIN Sports'un yayına geç almasına tepki gösterdi: "Biz buraya gelmek mecburiyetindeyiz. Geldiğimiz halde bekledim, arkadaş da bir şeyler konuşuyor. Bilgi sahibi olsun, ona göre konuşsun. Bize saygısızlık yapma hakları yok"

"Vuruş tekniği olarka zayıf kaldık"

"Biz kazanmak için sahaya çıktık. İlk dakikadan itibaren oyun üstünlüğümüz vardı, vuruş tekniği olarak zayıf kaldık. Yediğimiz gole bakarsan, ondan çok daha barizlerini biz yakaladık, ama atamadık"

"Rakip seken topa vurdu ve golü attı"

"Gol atabilirdik, pozisyonlarımız vardı, rakip seken bir topta vurdu ve golü attı. Futbolda bu da var. Oyuncuların niyetinden şüphem yok, ama 2 tane gole bakarsan, bizim gibi üst düzey takımın yememesi gereken goller"

"Niye rahatsız oluyor, anlamadım"



"Ben hiçbir takıma niye savunma yapıyorsun demedim. Sadece savunma yapan takımlara, süre geçirmesini eleştirdim, Oynanan oyunda durgunluk varsa, zaman geçiriyorsa, onu söylerim. Onu söylememden arkadaşlar niye rahatsız oluyor, anlamadım"

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