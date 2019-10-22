Şenol Güneş'ten, Trabzon Emniyet Müdürü Alper'e ziyaret

22.10.2019 14:20

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'i ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, İl Emniyet Müdürü Metin Alper'i makamında ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kendisine milli takımımızın zaferlerle dolu formasını takdim eden Sayın Güneş'e nezaketinden dolayı teşekkür eden emniyet müdürümüz, samimi bir ortamda gerçekleşen görüşme sonunda milli takımımızın başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA