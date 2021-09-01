Şenol Güneş'ten sürpriz kaleci tercihi! Türkiye-Karadağ maçında ilk 11'ler belli oldu

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ ile karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Benoit Bastien yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Teknik direktör Şenol Güneş, kalede sürpriz bir tercih yaparak Uğurcan Çakır yerine Altay Bayındır'a görev verdi.

A Milli Takım, lider olduğu 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda dördüncü maçında Karadağ karşısında galibyet istiyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak mücadele 21.45'te başlayacak.

GRUPTA 7 PUANLA LİDERİZ

Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yenerken, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Milli takım, grupta 7 puanla lider durumda bulunuyor. Karadağ ise 6 puan ve averajla Hollanda'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Grupta Norveç de 6 puana sahip. Grubun diğer maçlarında ise Litvanya ile Cebelitarık, Norveç ile de Hollanda karşı karşıya gelecek.

İŞTE İLK 11'LER

Türkiye: Altay, Zeki, Kaan, Merih, Mert, Yusuf, Okay, Cengiz, Hakan, Kenan, Burak

Karadağ: Mijatovic, Vujacic, Savic, Vesovic, Tomasevic, Skecic, Kosovic, Haksabanovic, Marusic, Bozovic, Djurdjevic