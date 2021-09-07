Şenol Güneş'ten sürpriz tercihler! Hollanda-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında deplasmanda Hollanda'yla karşılaşıyor. Maça lider olarak çıkan Ay-Yıldızlılar, zirvedeki yerini korumak istiyor. 21.45'te Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Teknik direktör Şenol Güneş, bu maçta orta sahada sürpriz tercihlere imza atarak Orkun-Okay ve Hakan'a şans verdi.