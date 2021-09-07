Şenol Güneş'ten sürpriz tercihler! Hollanda-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu
Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında deplasmanda Hollanda'yla karşılaşıyor. Maça lider olarak çıkan Ay-Yıldızlılar, zirvedeki yerini korumak istiyor. 21.45'te Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Teknik direktör Şenol Güneş, bu maçta orta sahada sürpriz tercihlere imza atarak Orkun-Okay ve Hakan'a şans verdi.
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Türkiye, Johan Cruijff Arena'da Hollanda'yla karşı karşıya gelecek. TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak mücadelede Ay-Yıldızlılar zirvedeki yerini korumak için sahaya çıkacak.
BURAK YILMAZ GERİ DÖNDÜ
A Milli Takım'da kart cezası sona eren kaptan Burak Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyebilecek. Aday kadroya Hollanda'da katılan Ozan Tufan da teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde sahada olabilecek. Hollanda'da son maçta oynamayan Van Dijk ile cezası biten Blind'in bu maçta oynayabilecek. Ayrıca Nathan Ake ile forvet Gakpo kadrodan çıkarıldı.
İŞTE İLK 11'LER
Hollanda: Bijlow, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind, De Jong, Wijnaldum, Klaassen, Berghuis, Bergwijn, Depay.
Türkiye: Uğurcan, Kaan, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Okay, Orkun, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak