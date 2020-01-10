Haberler » Spor » Şenol Güneş'ten Sumudica'ya sürpriz - Spor

Şenol Güneş'ten Sumudica'ya sürpriz

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep ekibinin kampta olduğu otele yardımcısı Bayram Bektaş ile giden Güneş'i, futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy ve teknik direktör Marius Sumudica karşıladı.

10.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:58
Şenol Güneş'ten Sumudica'ya sürpriz

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ekibinin kampta olduğu otele yardımcısı ile giden Güneş'i, şube sorumlusu Yusuf Demsoy ve teknik direktör Marius Sumudica karşıladı.


Sumudica ve futbolcularla görüşen Güneş, Gaziantep ekibini şu ana kadar göstermiş olduğu performanstan dolayı tebrik etti.


Marius Sumudica'nın Türk futboluna renk katan isimlerden biri olduğunu ifade eden Güneş, Gaziantep şehrinin Türk futbolu için büyük önem arz ettiğini belirtti.


Rumen teknik adam ise gibi bir isimle buluştukları için oldukça mutlu olduğunu aktararak, ziyaretten dolayı teşekkür etti ve 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi gönülden destekleyeceğini kaydetti.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

Kaynak: Hürriyet

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler